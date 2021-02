Príncipe Harry e Meghan Markle decidem por saída permanente da família real

CB Correio Braziliense

(crédito: SAEED KHAN / AFP)

O Palácio de Buckingham informou, nesta sexta-feira (19/2), que o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle não retornarão como membros ativos da família real britânica. A decisão foi tomada após uma conversa entre Harry e a avó, a rainha Elizabeth. Com a saída, o casal terá que abrir mão de alguns títulos honorários e das responsabilidades com instituições da nobreza.

"O duque e a duquesa de Sussex confirmaram à Sua Majestade, a Rainha, que não voltarão a ser membros ativos da família real. Embora estejamos todos tristes com a decisão, o duque e a duquesa continuam sendo membros muito amados da família”, informou o comunicado oficial publicado pelo palácio.

Um porta-voz do casal disse à BBC que Harry e Meghan "continuam comprometidos com o dever e o serviço ao Reino Unido e ao redor do mundo, e ofereceram apoio contínuo às organizações que representaram independentemente da função oficial”.

Após o rompimento entre o casal e a realeza, Harry e Meghan perdem patronatos e nomeações, que serão divididos entre outros membros ativos da família, como a The Queen's Commonwealth Trust e o The Royal National Theatre.

Em janeiro de 2020, ambos pediram um afastamento da família real, com o objetivo de alcançar uma maior independência. Com a decisão, o casal abriu mão dos cargos dentro da linhagem envolvendo funções públicas e de privilégios que tinham como membros da realeza.

Na época, Harry revelou que o principal motivo do distanciamento entre o casal e a família real era a pressão que a mídia exercia sobre a esposa Meghan. Desde o afastamento da realeza, os dois se mudaram com o primogênito Archie para a Califórnia e assinaram contratos com plataformas como a Netflix e o Spotify.

A saída permanente de Harry e Meghan da realeza sucede o anúncio, feito no domingo (14), que o casal está esperando o segundo filho. "Podemos confirmar que Archie será irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes em esperar o segundo filho", disse um porta-voz.