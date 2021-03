Britney Spears comenta sobre documentário polêmico no Instagram

CB Correio Braziliense

(crédito: MARK RALSTON/AFP)

Após as polêmicas envolvendo o documentário Framing Britney, produzido pelo jornal The New York Times e que trata sobre a situação da tutela da vida e do patrimônio da cantora liderada pelo pai, Jamie Spears, a diva pop se pronunciou sobre o filme em uma publicação no Instagram nesta terça-feira (30/3). A postagem em vídeo mostra Britney Spears dançando ao som de Crazy, da banda Aerosmith, e a legenda reflete sobre a vida da cantora e o documentário.

Confira a tradução da legenda: "Minha vida sempre foi muito especulada, assistida… e [fui] julgada durante toda minha vida!!! Pela minha sanidade eu preciso dançar ao som do [Aerosmith] Steven Tyler todas as noites da minha vida para me sentir selvagem, humana e viva!!! Eu fui exposta durante toda minha vida dançando na frente das pessoas!!! É preciso muita força para confiar ao universo sua real vulnerabilidade porque eu sempre fui muito julgada, insultada e envergonhada pela mídia. E eu ainda sou até hoje. Enquanto o mundo continua girando e a vida segue, nós permanecemos tão frágeis e sensíveis como pessoas! Eu não assisti ao documentário, mas pelo o que eu vi dele, eu fiquei envergonhada pela perspectiva em que me colocaram nele. Eu chorei por duas semanas e bem, eu ainda choro algumas vezes. Eu faço o que eu posso comigo em minha própria espiritualidade para tentar manter minha própria alegria, amor e felicidade. Dançar todo dia me traz alegria!!! Eu não estou aqui para ser perfeita, perfeito é chato. Eu estou aqui para passar gentileza."

Nos comentários da publicação, há fãs que acreditam que a própria cantora realizou a postagem e outros que não, já que anteriormente foi revelado que Britney não tem total acesso às suas redes sociais.

O documentário Framing Britney foi lançado em 5 de fevereiro e está disponível na plataforma Globoplay desde 20 de março para o público brasileiro.