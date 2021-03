Quarta temporada de 'The handmaid’s tale' ganha novo trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Hulu/Reprodução)

A plataforma de streaming Hulu lançou, nesta terça-feira (30/3), o trailer da quarta temporada da série The handmaid’s tale. O clipe mostra a resistência das aias à opressão de Gilead e June, protagonista do seriado, lutando para sobreviver como fugitiva do governo fascista.

A nova temporada terá dez episódios e traz no elenco os atores Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Bradley Whitford, Ann Dowd e Max Minghella.

A série é produzida e disponibilizada ao público pelo serviço de streaming Hulu, que não opera no Brasil. Aqui, The handmaid’s tale pode ser assistida pelo canal de TV a cabo Paramount Channel ou pelas plataformas Globoplay e Paramount+. O lançamento da quarta temporada está previsto para 28 de abril, nos Estados Unidos.

O drama distópico é baseado no livro de Margaret E. Atwood, O conto da Aia, publicado em 1985. A trama é ambientada depois que um atentado terrorista tira a vida do presidente dos Estados Unidos e de grande parte dos outros políticos eleitos quando uma facção católica toma o poder com o intuito de restaurar a paz.