Musical da Broadway sobre princesa Diana estreia na Netflix em outubro

Produção foi gravada em 2020, em um teatro em Nova York, sem plateia - (crédito: PATRICK RIVIERE / AFP)

O musical da Broadway sobre a princesa Diana chegará primeiro ao catálogo da Netflix e, de acordo com o site Deadline, estará disponível no serviço de streaming no último trimestre do ano. Após um longo período sem eventos em razão da pandemia, um dos primeiros espetáculos anunciados para a Broadway foi o Diana:um novo musical, previsto agora para estrear em 16 de dezembro (a previsão anterior era de que a reabertura dos teatros ocorreria em 25 de maio). No entanto, em 1º de outubro o espetáculo poderá ser conferido pelo público global da Netflix.



“A chance de compartilhar nosso espetáculo primeiro com o público global da Netflix e depois recebendo o público ao vivo de volta na Broadway é algo que estamos todos sonhando há mais de um ano”, informou a nota dos produtores, de acordo com o portal.



A performance foi gravada em 2020, no Longacre Theater, em Nova York, sem platéia e com a direção de Christopher Ashley. Jeanna de Waal interpreta o papel da princesa Diana no musical. Roe Hartrampf (príncipe Charles), Erin Davie (Camilla Parker Bowles) e Judy Kaye (rainha Elizabeth II) completam o elenco principal. As músicas originais são compostas por David Bryan, tecladista da banda Bon Jovi, e Joe Di Pietro.



Outras adaptações da princesa do povo



Nos últimos tempos, diversas produções cinematográficas têm resgatado a história de Lady Di. A princesa, que morreu em 1997 após sofrer um acidente de carro, foi interpretada em The crown por Emma Corrin. O papel na produção da Netflix rendeu vitórias no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards.



Em breve, o público poderá conferir a atriz Kristen Stewart encarnando a princesa do povo em um filme batizado de Spencer, que traz o recorte do divórcio de Diana e Charles. O príncipe será interpretado pelo ator Jack Farthing.