Sharon Stone revela já ter pago salário de Leonardo DiCaprio em filme

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

A atriz Sharon Stone surpreendeu os fãs ao revelar que já pagou o salário do ator Leonardo DiCaprio durante gravação de um filme. Em entrevista ao IndieWire, ela contou que se tratava do longa Rápida e Mortal, de Sam Raimi, lançado em 1995.

Stone conta que insistiu, mas que o estúdio não queria contratá-lo por se tratar de um desconhecido na época. “Esse garoto chamado Leonardo DiCaprio foi o único que arrebentou no teste. Na minha opinião, ele foi o único que chegou e chorou, implorando ao seu pai para que o amasse enquanto ele morria na cena", revelou durante entrevista.



Segundo ela, a sugestão foi que ela pagasse o cachê, o que ela realmente levou a sério: “O estúdio disse que se eu queria tanto ele no filme, eu deveria pagar seu salário. Então eu paguei”. Na época, o ator que interpretou o papel de Kid no filme, estava com apenas 21 anos. Stone, que já havia feito sucesso no filme Instinto selvagem, protagonizou no papel de Ellen.

Apesar do estúdio apontar DiCaprio como desconhecido, a situação é considerada inusitada para os cinéfilos, já que o ator havia participado do filme Gilbert Grape - Aprendiz de Sonhador, lançado dois anos antes e estreado com grande sucesso na crítica. Na obra, ele interpreta o personagem Arnie Grape, um deficiente mental. Antes disso o ator também já havia participado de Criaturas 3, de 1991 e Relação indecente, em 1992.

Rápida e mortal



O filme trata sobre um concurso de pistoleiros realizado anualmente no vilarejo de Redemption e organizado por John Herod (Gene Hackman). Ellen (Sharon Stone) vai ao evento disposta a enfrentar Herod, que destruiu sua vida no passado.

O filme faturou uma média de US$ 6,515 no primeiro fim de semana de lançamento e foi declarado um box office bomb. Sharon foi nomeada para o Prêmio Saturno de Melhor Atriz em cinema, mas perdeu para Angela Bassett, em Strange Days.