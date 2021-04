BBB21: Pai de Rodolffo se pronuncia após comentário sobre cabelo de João

VO Victória Olímpio

A madrugada desta terça-feira (6/4) foi cheia de emoções e pedidos de desculpas dentro e fora da casa do Big Brother Brasil (BBB21). Após fala de Rodolffo sobre o cabelo de João e as discussões durante o jogo da discórdia, o pai de Rodolffo compartilhou uma série de fotos antigas no Instagram em que ele aparece com o cabelo afro afirmando ser filho de um homem negro e que criou o cantor ensinando que ninguém é melhor que ninguém.

"Meu pai era negro, venho de família humilde. Criei meus filhos na simplicidade que fui criado, olhando todos como iguais, ninguém melhor que ninguém. Não estou aqui para dar palestra, pra defender nenhuma teoria ou criar confusão. Mas sou um pai que está vendo o filho sendo atacado de forma desproporcional", contou na publicação.

"Ele é honesto, verdadeiro. E falho como todos nós. Eu vejo meu filho triste, às vezes chorando, pedindo desculpas, pedindo que conversem com ele, procurando melhorar. E seus sentimentos sendo feridos também. Força, meu filho! Seu pai sempre estará contigo!", finalizou o patriarca.

A equipe também decidiu se pronunciar nas redes sociais sobre a situação e pedir desculpas sobre o ocorrido: "Pautas como essa levantadas, principalmente ao vivo, são muito importantes. Obrigado João Luiz e Camilla de Lucas, por abrirem uma coisa tão delicada que aconteceu. Esperamos que aceitem as desculpas, que perdoe o que te feriu e que tudo possa ser superado por vocês".

O discurso de vocês ao vivo representou muitas pessoas. Com certeza estão orgulhosos da força que tiveram, não deve ter sido fácil. Aqui fora, seja amanhã ou em outra semana, explicaremos tudo detalhadamente para o Rodolffo o que aconteceu. — Rodolffo Matthaus ???? (@iRodolffo) April 6, 2021

