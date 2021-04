BBB21: Após briga com Arthur, Fiuk revela estar com medo do brother

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

O clima entre os participantes do Big Brother Brasil (BBB21) está ficando cada vez mais tenso. Durante esta madrugada (6/4), Fiuk revelou estar com medo de Arthur e que irá evitar permanecer no mesmo ambiente que ele dentro da casa. Durante o jogo da discórdia, Fiuk deu a flecha de pior e jogador sujo para Arthur, que o xingou, causando uma briga, em que os dois precisaram ser separados pelos outros participantes.

Em conversa com João, Thais, Pocah, Juliette e Viih Tube, o cantor pediu companhia para ir a cozinha: "João posso te pedir uma coisa? Queria ir pegar ovo de páscoa na geladeira, você vai comigo? Tenho medo do Arthur passar ali". Ao gerar risadas sobre a situação, a paraibana acompanhou o brother dizendo que não precisava ter medo, sendo apoiado também pela youtuber.

sério indo dormir com esse pic.twitter.com/gbVgcvfSgo — caio (@caiosilvw) April 6, 2021

Mais tarde, ele questionou se Arthur iria dormir do quarto, mas ao ser ignorado pelos participantes, reforçou a pergunta: "Será que o Arthur vai dormir aqui? Se não, eu vou dormir no outro quarto. João, você sabe isso?". Indignado com o questionamento, João questionou o colega: "Claro. Oxe! Vai sair daqui por causa disso? Eu hein".

Sem graça, Fiuk relatou ser apenas uma brincadeira. "Aham, sei", ironizou o professor em resposta. Na área externa da casa, Arthur desabafou com Gil sobre a discussão: “Vai todo mundo ficar lá com o Fiuk. O cara me chamou de covarde, mentiroso. O cara falou da Carla de novo. Saco cheio disso".