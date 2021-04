‘As meninas superpoderosas’: veja as primeiras imagens de live-action

RN Ronayre Nunes

(crédito: Cartoon Network/Divulgação - Reprodução/TMZ)

As primeiras imagens das gravações da possível nova série d’As meninas superpoderosas ganharam o mundo nesta quarta-feira (7/4), após o site norte-amerciano TMZ divulgar as imagens da gravação do piloto da (provável) nova série na cidade de Atlanta, capital do estado da Georgia, nos Estados Unidos.



Sob a direção de Maggie Kiley (que inclusive compartilhou no Instagram uma imagem do primeiro dia de gravação da produção), a emissora CW encomendou um piloto do live-action. Após pronto, o material será analisado e então a emissora poderá, ou não, encomendar uma primeira temporada completa da série.

Como protagonistas, Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault já apareceram vestindo os clássicos uniformes de Florzinha, Lindinha e Docinho, respectivamente.

Na possível série (que tem o título provisório de Superpoderosas), as garotas agora serão adolescentes e lutarão contra o filho do vilão Macaco Louco — interpretado por Nicholas Podany. O Professor Utônio será vivido por Donald Faison.



Vejas as imagens da gravação: