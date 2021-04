Leonel Laterza faz show em homenagem a Edu Lobo

CB Correio Braziliense

Leonel Laterza tem mais de 30 anos de carreira e faz homenagem a Edu Lobo - (crédito: Celio Maciel)

O Clube da Bossa Nova vai reapresentar o show em homenagem a Edu Lobo. Feito pela primeira vez em 2013, o público poderá curtir novamente um show repleto de sucessos. O repertório inclui músicas feitas em parceria com importantes artistas, como Chico Buarque, Aldir Blanc, Capinam e outros. O evento ocorre no dia 10 de abril e será transmitido pelo canal oficial do Clube Bossa Nova, no Youtube, a partir das 11h30.

Leonel Laterza, um dos convidados para o show deste sábado (10/4), tem mais de 30 anos de carreira. Nascido em Minas Gerais, o músico mudou-se para Brasília na década de 1970 e nunca mais foi embora. Seu último álbum, lançado este ano, Delicadeza, com arranjos e direção musical do cavaquinista Pedro Vasconcellos, ficou conhecido pelas faixas Velho piano, Spring (Coração Sem Saída) e o O cantador.

O Clube da Bossa Nova foi fundado há mais de 20 anos para receber espetáculos inteiramente consagrados ao gênero musical imortalizado por João Gilberto. Pelo palco do Clube passaram nomes como Roberto Menescal, Márcia Tauil e diversos outros artistas conhecidos pelo gênero.

O show dedicado a Edu Lobo também conta com participação especial de Ana Reis. Completam o time os músicos Flávio Silva, no piano, Rainer Barbosa, no violoncelo, Hamilton Pinheiro, no baixo e Pedro Almeida, na bateria.