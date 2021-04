Após comentário racista contra João do BBB21, Seara demite funcionário

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Após comentário racista no perfil do Instagram de João Luiz, participante do Big Brother Brasil (BBB21), a Seara decidiu demitir o funcionário responsável. “Vai a merda seu cabelo parece mesmo”, escreveu o usuário identificado como “sanitarista de frango de corte” da empresa, de acordo com o jornal Folha de São Paulo.

O comentário veio após Rodolffo, último eliminado do reality, comparar o cabelo do professor com uma peruca bagunçada de homem das cavernas. O cantor está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) após fala racista.

A empresa se posicionou sobre o caso em nota no Twitter: "A Seara não compactua com discriminação e preconceito. Informamos que o colaborador não integra mais os quadros da companhia. Pautados pelos nossos valores, seguiremos impulsionando a transformação cultural necessária por um ambiente de trabalho e uma sociedade mais inclusivos".