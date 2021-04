Rodolffo é alvo de investigação por Delegacia de Crimes Raciais após fala sobre cabelo de João

VO Victória Olímpio

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro (Decradi) abriu uma investigação contra Rodolffo, após fala racista sobre o cabelo de João Luiz no Big Brother Brasil (BBB21). Em informação enviada ao Correio, a delegacia informou que as imagens estão sendo estudadas para andamento do caso.

"De acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), foi instaurado procedimento para apurar o crime de preconceito racial. Imagens estão sendo analisadas e as investigações seguem em andamento", informou a nota.



Procurado pela reportagem, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que ainda não foi localizado registro de comunicação em relação ao ocorrido no reality show.

Entenda o caso

No último sábado (3/4), depois de ter sido escolhido por Gilberto para o castigo do monstro, Rodolffo fez uma "piada" que não agradou o professor de geografia João Luiz. No castigo, o sertanejo precisou usar uma roupa de homem das cavernas e, para compor o visual, uma peruca de cabelo bagunçado. Quando viu a fantasia, Rodolffo comparou a peruca ao cabelo de João Luiz.

O professor chorou ao desabafar com Camilla de Lucas: “Eu fiquei muito desconfortável e acho que ele nem percebeu que eu não achei legal. Cara, eu não sou um homem das cavernas. Associar a uma peruca de homem da cavernas ao meu cabelo foi muito chato”.

Durante o jogo da discórdia, João enfrentou Rodolffo ao vivo, ao questioná-lo sobre o comentário. Ele esperou sua vez de jogar o game do dia ao dar uma flecha de "jogador sujo" para o cantor. Ao ver que ele estava chorando e sendo consolado, o sertanejo se desculpou. O pai e a equipe também se desculparam pela situação.