Ary Fontoura diverte fãs ao tentar sensualizar nas redes sociais

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Ary Fontoura divertiu os fãs nas redes sociais ao compartilhar um vídeo dançando e tentando sensualizar. Com 2,6 milhões de seguidores no Instagram, ele está viralizando durante a quarentena publicando vídeos para divertir os fãs.

No vídeo, Fontoura brinca ao som de Ribbon in the sky, de Stevie Wonder: "Tentei sensualizar e deu nisso! Até eu não me contive. Rindo para não chorar". O ator usou ainda as hashtags "quarentena", "energia positiva" e "tamo junto".





Nos comentários, Fontoura foi muito elogiado por fãs e famosos: "Me seduz demais", escreveu a cantora Ivete Sangalo. "Só quem trabalhou contigo sabe que és sexy", comentou o ator Mateus Solano. Paloma Bernardi, Silvia Poppovic e Myrian Rios também elogiaram o ator: "Figura", "Adorooo" e "Sexy sem ser vulgar.