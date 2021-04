Disney+ lança trailer da segunda temporada de 'High school musical'

CB Correio Braziliense

Cartaz da nova temporada de 'High School Musical' - (crédito: Disney+/ Divulgação)

Na quinta-feira (8/3), o Disney+ lançou o trailer oficial e as imagens promocionais da segunda temporada de High school musical: A série: O musical, que estreia na sexta-feira, 14 de maio. Na segunda temporada, os alunos do East High se preparam para apresentar A Bela e a Fera como musical da primavera, mas enfrentam a escola rival North High para ganhar uma prestigiosa e feroz competição de teatro estudantil. A temporada também traz novas performances solo escritas por Olivia Rodrigo e Joshua Bassett e promete conflitos entre as amizades e muitas canções. Assista ao trailer.

.

Além de Rodrigo e Bassett, o elenco fixo da série conta com Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders. Os artistas convidados desta temporada são Derek Hough, Olivia Rose Keegan, Roman Banks, Andrew Barth Feldman e Asher Angel.

A primeira temporada de High school musical: A série: O musical está atualmente disponível no Disney+. A série recebeu o Certificate of Freshness no Rotten Tomatoes, selo que é concedido por um consenso de críticas dos principais críticos e membros do público, e foi recentemente homenageado nos prêmios concedidos pela Gay & Lesbian Alliance Against Difamation (GLAAD) para a mídia.