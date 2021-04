BBB21: João Luiz vence prova do anjo; Arthur e Pocah são os monstros

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

O professor João Luiz ganhou a prova do anjo desta semana no Big Brother Brasil (BBB21). Nesta sexta-feira (9/4), o brother, que levou a melhor nos duelos, disputou com Juliette, Thaís, Viih Tube, Fiuk, Gilberto, Arthur e Pocah. Apenas a influenciadora Camilla de Lucas não foi sorteada para disputa.

Tiago Leifert explicou sobre a dinâmica: “Hoje a Prova do Anjo é da Lasanha Seara. Na prova, temos geladeiras com toda a variedade de lasanhas. Primeiro, vocês vão ficar girando em uma plataforma, e gira, e gira. Aí, quando vocês escutarem o sinal sonoro, vocês vão sair e procurar o sabor de lasanha que a gente vai mostrar no telão. Pega a lasanha certa e aperta o botão. Quem apertar primeiro com a lasanha certa, passa para a próxima fase até a gente chegar na final”.

Nas quartas de final, disputaram: Juliette x Thaís, Viih Tube x Fiuk, João Luiz x Gilberto e Arthur x Pocah. Na semi-final, jogaram: Thaís x Viih Tube e João Luiz x Arthur. Depois, Viih Tube e João Luiz disputaram a final pelo anjo.

Castigo do monstro

O novo anjo precisou decidir qual brother teria que enfrentar o castigo do monstro: "Vestidos o tempo todo como samambaia, os dois castigados deverão se revezar para exibir toda a beleza de suas folhas no vaso que está no gramado. Atenção: ele nunca poderá ficar vazio", leu João explicando as regras.

O professor escolheu Arthur e Pocah, mas acabou contando para Camilla que não ficou satisfeito com a escolha: "Eu estou triste com o monstro, mas não tinha o que fazer. Eu acho que talvez ela não me daria o monstro", comentou ele se referindo a Pocah. Por fim, João afirmou que pretendia confirmar a funkeira para o almoço do anjo.