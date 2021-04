BBB21: Após ganhar liderança, Caio é alertado sobre a falsidade de Viih Tube

VO Victória Olímpio

A máscara caiu? Parece que os participantes do Big Brother Brasil (BBB21) estão começando a entender um pouco do jogo de Viih Tube dentro da casa. Após ganhar a prova do líder, Caio conversava com Arthur quando o instrutor de crossfit decidiu alertá-lo sobre uma pessoa que sempre se aproximava quando alguém ganha a liderança.

"Pelo menos você é líder, eles vão te tratar bem. Depois você me conta um negocinho: como vai ser gente que nunca se preocupou em perguntar nada pra você... Vê se você vai sacar com a mesma pessoa que eu saquei. Já escutei umas duas, três coisinhas que ela soltou pra você. Puxando papo...", disse Arthur sem citar nomes.

"Só tem chance de ser uma pessoa, uai", respondeu Caio. O atleta decidiu falar logo sobre a sister e a experiência que teve durante liderança: "A Viih, depois que passou minha liderança... Nossa, fiquei muito chateado com ela. De ela ter mudado da água pro vinho e depois do vinho pra água quando minha liderança passou".

Assim que Caio ganhou a prova, Viih Tube não se conteve e correu para abraçar e parabenizar o novo líder, mesmo com pé machucado. Nas redes sociais, os espectadores não perderam a oportunidade de comentar sobre a atitude da youtuber, que já está conhecida como "puxa-saco" dos líderes.

O desespero da ViihTube pra abraçar o Caio. #BBB21 pic.twitter.com/OPqkbS2NQI — Poc Mágica (@itolindoo) April 9, 2021

No quarto cordel, a youtuber brincou ainda com Caio dizendo que era filha dele. Em resposta, Pocah ri da situação: "A Vitória foi filha de todo mundo". Viih citou que ao longo do programa foi filha apenas de Nego Di e de Caio, mas que a cantora foi sua mãe: "A Juliette quer dar uma de achar que é minha mãe, mas não é, não", finaliza.