Começa gravação da última temporada da comédia policial 'Brooklyn 99'

(crédito: Warner Channel/Divulgação)

Os divertidos integrantes da 99ª Delegacia de Polícia do Brooklyn, em Nova York, preparam-se para compor a trama da oitava e última temporada da comédia policial Brooklyn 99. Com a postagem feita no Instagram da atriz Melissa Fumero nesta quarta-feira (7/4), em que aparece no set de filmagens ao lado de Terry Crews (As branquelas e Todo mundo odeia o Chris) e Andre Braugher (Duets - vem cantar comigo e Tempo de glória), o público pôde dar uma espiada nos bastidores do segundo dia de filmagens. A produção dos episódios finais começa dois meses depois de confirmado o encerramento definitivo da série.



“Ba ba ba de volta ao 99!”, escreveu Fumero na legenda da publicação. “Ontem, estava tão animada por estar de volta ao trabalho que esqueci de tirar uma foto para comemorar a ocasião, então aqui está uma foto do dia 2!”, completou.

Sempre, Brooklyn 99

Desde 2013, os detetives Jake Peralta (Andy Samberg), Amy Santiago (Melissa Fumero), Charles Boyle (Joe Lo Truglio), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Scully (Joel McKinnon Miller), e Hitchcock (Dirk Blocker), além do sargento Terry Jeffords (Terry Crews), capitão Ray Holt (Andre Braugher), e a incomparável administradora civil Gina Linetti (Chelsea Peretti) conquistam o público pela maneira inusitada como solucionam os casos no dia-a-dia da delegacia. A série trata de temas sociais importantes com leveza e profundidade, e também, por vezes traz referências de outras produções do mundo pop e da vida pessoal dos atores.

A série estava sob o comando do canal pago Fox até a quinta temporada, quando foi cancelada. A partir da movimentação dos fãs nas redes sociais, seguida da disputa de alguns canais para comprar os direitos da série, ela foi renovada pela NBC, que originalmente havia repassado a produção para Fox.

Em 2019, depois do sucesso da sétima temporada, a NBC anunciou a renovação de Brooklyn 99 para sua oitava parte, que começaria a produção em 2020. No entanto, somente em fevereiro deste ano a empresa comunicou que a série seria encerrada.

Com o atraso nas filmagens em decorrência da pandemia, os roteiristas e criadores, incluindo o produtor executivo Andy Samberg, repensaram as tramas e os planos iniciais foram abandonados, dando lugar a um enredo que levasse em consideração o movimento Black Lives Matter. O elenco engajou-se, inclusive, nos protestos que ocorreram ao longo de 2020, em decorrência da morte de George Floyd, e outras vítimas negras, por violência policial. Eles se reuniram para pagar a fiança de protestantes presos durante as manifestações.

A previsão é de que os capítulos finais sejam exibidos entre 2021 e 2022. Atualmente, as seis primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.