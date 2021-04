Pesquisa revela que 46% cogitam Dwayne Johson para presidência dos EUA

CB Correio Braziliense

Entre os americanos, Dwayne Johson estaria bem para ocupar a presidência, revela pesquisa



Segundo pesquisa feita pela Pipslay, que analisou o que os americanos pensavam sobre celebridades que hipoteticamente concorreriam a cargos públicos, Dwayne The Rock Johnson é o favorito para a Casa Branca em 2024. Entre 30 mil entrevistados, quase 46 % admitiram considerar a votação no astro de Jumanji para ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos.

Outras celebridades também se mostraram populares na pesquisa, como Angelina Jolie, com 30%, Oprah Winfrey, 27%, e Tom Hanks, que foi considerado uma opção por 22% adultos consultados. O levantamento também constatou que 63% acreditam que astros de Hollywood seriam bons políticos caso tivessem aptidão ou a equipe certa para a função que viessem a desempenhar.

The Rock para presidente

Em entrevista ao USA Today, em fevereiro deste ano, Dwayne afirmou que toparia uma corrida presidencial se assim o povo desejasse. "Estou falando sério e não estou sendo irreverente com a minha resposta. Isso seria com o povo", frisou.

Há quatro anos, quando estava no programa The Ellen Show, o ator e ex-jogador de futebol americano chegou a admitir que pensava seriamente em concorrer à presidência do país. O ator Kevin Hart, que estava presente na ocasião, declarou apoio à ideia do amigo. "Se ele se colocasse nessa posição, receberia meu apoio de todo o coração. Eu sei onde está o coração dele. Eu realmente o conheço", interveio.