Marido de Ivete Sangalo se desculpa com cozinheira após acusação de transmitir covid

O marido de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady, usou as redes sociais, neste sábado (9/4), para se desculpar após ter responsabilizado, em live com Regina Casé, a cozinheira da casa de ter contaminado a família com covid-19.

"Minhas desculpas vão para Regina Casé, que teve o nome envolvido por conta da live que a gente fez juntos. Queria pedir desculpas também para a minha cozinheira, que é uma pessoa muito querida - acabei de falar com ela aqui, pedi desculpas para ela pessoalmente também - e ela estava muito abalada porque, infelizmente, já estão cancelando ela no bairro onde ela mora, que sabe que ela trabalha aqui com a gente há muitos anos, e as pessoas estão criticando ela, julgando ela, e eu jamais imaginei que isso fosse acontecer e estou vindo aqui para poder esclarecer essa história", relatou.

Segundo ele, o assunto surgiu após internautas o questionarem sobre como a família havia contraído a doença. "A minha falha de comunicação começou aí. Eu falei para as pessoas que o covid veio através da cozinheira que trabalha aqui em casa. Meu grande erro foi ter falado isso. De forma alguma eu quis julgar ela, culpar ela, atribuir a ela essa culpa, não foi essa a minha intenção. Eu não posso realmente afirmar que foi ela".

Porém, Cady emendou que "deveria ter falado que achava que veio dela porque começou com ela". "Assim que ela saiu daqui de casa, que foi folgar, ela ligou para gente e falou que estava com alguns sintomas de gripe. A gente, de imediato, fez todo o processo de pagar uma consulta para ela, fazer os exames dela, de comprar todas as medicações, fazer todo o tratamento que foi orientado para ela fazer. Ela ficou em casa e se recuperou bem. Ela e o filho dela. A gente também", completou.