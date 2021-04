Andréia Sadi divulga primeira foto com gêmeos: "Inexplicável a sensação"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A jornalista Andréia Sadi compartilhou pela primeira vez nas redes sociais foto com os filhos gêmeos. No Instagram, ela se expressou sobre a nova sensação: "Quando eu ouvia alguém contar- e eu vivo de ouvir os outros, então haja história - que era inexplicável a sensação, a experiência de gerar uma vida, não conseguia alcançar. Achava lindo, claro, mas não tinha - por óbvio- como entender 100%".

Segundo ela, após o nascimento de Pedro e João, conseguiu entender sobre o que sempre ouvia de quem já tinha filhos. Sadi aproveitou ainda para se declarar ao marido, André Rizek: "Eu entendo 200% agora. Vi um pai nascer, o melhor amigo e marido que eu poderia ter. O amor da minha vida em looping. Chegamos em dois, saímos em quatro da maternidade - com aquela sensação de 'meu Deus agora é com noix, ne?'".

A jornalista brincou ainda sobre a experiência em ser mãe de primeira viagem: "Precisa ter muita paciência e amor para lidar com mãe de primeira viagem, em meio a uma pandemia. Obrigada. Viva a esperança. Obrigada a todos os amigos que nos escreveram com palavras de amor. Tô tentando responder a todas as mensagens! Mas dois é rave!".

A nova mamãe agradeceu ainda aos médicos por toda a atenção e contou que virou amiga dos profissionais: "E eu não tenho como escrever sem colocar em palavras um agradecimento aos médicos desse país. Tenho pensado muito nisso, por óbvio, na ciência, em louvar esses heróis".