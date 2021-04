Thalía responde Fiuk sobre ser sua 'crush' de infância e elogia Juliette

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/reprodução)

A cantora e atriz mexicana Thalía, a eterna Maria do Bairro, levou os fãs à loucura ao mostrar que não apenas acompanha as novidades do BBB21, como faz questão de responder aos confinados. Numa conversa na cozinha da xepa, Fiuk contava aos brothers como chorou quando, criança, percebeu que nunca poderia ficar com Thalía, que rotulou de "seu crush".

Os colegas de confinamento se divertiram com a revelação do filho de Fábio Jr. e a advogada paraibana Juliette Freire o provocou: "vê se eu não pareço com Thalía?". O momento não passou despercebido e a estrela latina resolveu ir ao Instagram e comentar o momento.

"Fiuk, que lindo o que você disse! Sério que eu era seu crush?", brincou, antes de marcar Juliette: "achei lindo seu rosto". A cantora ainda faz um convite aos dois confinados: "deveríamos fazer uma festa pelo zoom para cantarmos e dançarmos essas músicas".