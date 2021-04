BBB 21: Pocah se decepciona e chora com voto de Camilla de Lucas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globo)

A votação de domingo (11/4) deixou Pocah decepcionada com o voto de Camilla de Lucas. Apesar de vencer a prova do bate e volta, a cantora não gostou de ser votada pela influencer e resolveu se abrir durante a madrugada.

"Você aqui é uma prioridade pra mim, e eu sempre falei que você estava entrando mesmo no meu top 3 de pessoas que me ajudam, que estiveram sempre do meu lado. Toda vez que eu precisei, você estava do meu lado", afirmou Pocah.

Durante conversa, a cantora disse que uma das coisas que mais doeu foi saber que era uma opção de João e saber do voto de Camilla a deixou muito triste. Após conversa com a cantora, Camilla explica para Viih Tube e Thais que estava sem opções e por conta da proximidade com outros jogadores, resolveu votar em Pocah.

"As pessoas que eu tenho proximidade no jogo, foram pessoas que eu já construí ao longo do tempo e que eu tive a sorte de ainda estarem aqui. Só que, do outro lado, que é o lado dela, eu sou uma pessoa muito próxima, então a balança fica desigual". diz Camilla em conversa com Viih Tube e Thais.

Mais tarde, Camilla reafirmou o motivo de seu voto em conversa com Arthur, que é um dos emparedados da semana.

Arthur por sua vez, mostrou indignação com os votos em conversa com Pocah após a formação do paredão.

"Essa galera vindo me dar abracinho. Nem para te proteger suas amigas servem, você tem noção disso? Não falo nem de mim, não, falo de você mesmo", disse o instrutor de crossfit.

Queridômetro

Após a noite de formação do paredão, Camilla recebeu um "coração partido" de Pocah, após cinco dias consecutivos recebendo emoji de "coração".

11° Paredão

A noite de votação tinha poucas opções de voto e isso foi decisivo para a formação do décimo primeiro paredão. Fiuk foi o primeiro confirmado na berlinda por conta da última prova do Líder. Thais foi indicada por Caio, que é o líder da Semana. Arthur e Pocah foram os mais votados pela casa e Pocah venceu a Prova Bate e Volta.

Quem votou na Pocah?

Gilberto, Jõao e Camilla foram os responsáveis pelos três votos na cantora.

Pódio

A votação de domingo pode impactar na escolha do pódio de cada participante, que acontece nesta segunda-feira (12/4). A tradicional reunião de condomínio no BBB 21 foi confirmada no último programa pelo apresentador Tiago Leifert.