Faustão ajudou o cantor Agnaldo Timóteo a conseguir o perdão da Globo

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, falou, neste domingo (11/4), que ajudou o cantor Agnaldo Timóteo, morto em março deste ano vítima da covid-19, a conseguir o perdão da Rede Globo. O cantor ficou com as relações estremecidas com a emissora após ter rompido o contrato para participar de um projeto na Rede Record em 2004.

Durante o Domingão do Faustão, o apresentador disse que Agnaldo podia parecer rude e até violento, certas vezes, mas que conviveu 40 anos com o cantor e que ele tinha "um coração maior do que o Maracanã". Fausto Silva disse ainda que foi o responsável por refazer os laços entre o cantor e a emissora carioca. "Consegui o perdão diretamente com o doutor Roberto Marinho. E superando divergências políticas, e outras coisas”, declarou.

Apesar de Faustão não ter entrado em detalhes sobre as divergências políticas especula-se que seja por conta do tempo em que Agnaldo foi deputado federal. Eleito pelo partido de Leonel Brizola, PDT, o cantor votou a favor da emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para presidente da República. Quando a proposta foi derrotada, Agnaldo decidiu votar em Paulo Maluf, candidato do PDS, indo contra a orientação de seu partido de votar em Tancredo Neves.

Expulso do PDT, Timóteo se filiou ao PSD e, em uma reunião do diretório do partido, em 1986, fez acusações a Roberto Marinho. Muitos anos depois, em 2011, o cantor chegou a pedir desculpas ao chefe da Rede Globo, mas o perdão só veio alguns anos depois, quando Fausto Silva intercedeu pelo artista.