Phoebe Waller-Bridge, de 'Fleabag', protagonizará 'Indiana Jones 5' ao lado de Harrison Ford

CB Correio Braziliense

(crédito: Frederic J. Brown/AFP)

Phoebe Waller-Bridge fará parte do elenco de Indiana Jones 5. A atriz ficou conhecida por protagonizar e roteirizar a série Fleabag, a maior vencedora da 71ª edição do Emmy. Waller-Bridge atuará com Harrison Ford, ator consagrado pelo papel do famoso arqueólogo nos filmes da franquia Indiana Jones. A novidade foi divulgada na sexta-feira (9/4) pelo portal Deadline. Outros detalhes sobre a personagem ainda não foram revelados.

A produtora Lucasfilm, responsável pelo material, também confirmou, pelas redes sociais, que Indiana Jones 5 terá trilha sonora de John Williams, compositor do tema de Os caçadores da arca perdida (1981), primeiro filme da franquia.

O novo longa será dirigido por James Mangold (Ford vs Ferrari). "Estou emocionado por começar uma nova aventura, colaborando com um time dos sonhos de grandes cineastas”, escreveu Mangold no site oficial da Lucasfilm. Steven Spielberg, diretor dos outros quatro filmes do arqueólogo, ficará por conta somente da produção executiva de Indiana Jones 5.



A produção da trama deve começar entre junho e agosto deste ano. A data de estreia está marcada para 29 de julho de 2022 nos Estados Unidos.