BBB21: Rodolffo é o participante que mais ganhou seguidores na última semana

IB Isabela Berrogain*

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Eliminado do reality show na terça-feira (6/4), Rodolffo é o participante desta edição do Big brother Brasil que mais ganhou seguidores no Instagram durante a semana de 5 a 12 de abril. Os dados são do BuzzMonitor, plataforma do Elifegroup.

O cantor sertanejo chegou a bater os números semanais de Juliette, uma das favoritas ao prêmio do programa e líder entre as estatísticas de crescimento nas redes sociais. Neste domingo (11/4), a advogada alcançou a marca dos 20 milhões de seguidores no Instagram, ultrapassando Viih Tube, que, até então, era a participante do reality mais seguida na rede social.

Mesmo com a nova marca alcançada por Juliette, Rodolffo ganhou 600 mil seguidores a mais que a confinada entre os dias 5 e 12 de abril. Durante o período, o cantor sertanejo ganhou 2 milhões de fãs no Instagram contra 1,4 milhão da advogada.

A música Batom de cereja, da dupla formada pelo ex-BBB e pelo parceiro Israel, também teve grande repercussão com a saída do cantor. O videoclipe da faixa alcançou 100 milhões de visualizações no YouTube logo após a eliminação de Rodolffo.

Além da derrota do sertanejo, a formação do mais recente paredão, neste domingo (11), movimentou as redes sociais. No Twitter, foram mais de 363 mil posts com a hashtag pedindo “ForaThaís”, mais de 317 mil posts com “ForaFiuk” e mais de 116 mil publicações exigindo “ForaArthur”.



*Estagiária supervisionada por Roberta Pinheiro