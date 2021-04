Tatiana Maslany não voltará para a segunda temporada de ‘Perry Mason’

CB Correio Braziliense

A atriz interpretou a Irmã Alice em série sobre advogado de assassinos - (crédito: Divulgação)

A atriz Tatiana Maslany (Orphan black), que interpreta Irmã Alice, deixará o elenco da série Perry Mason após uma temporada. Segundo o site TVLine, a HBO confirmou que o arco da personagem estava encerrado.

A série conta a história de Perry Mason, advogado interpretado por Matthew Rhys (The americans), que tenta defender seus clientes de acusações de assassinato. A produção é inspirada na obra literária de Erle Stanley Gardner, com oitenta histórias sobre o personagem publicadas entre 1933 e 1973. O elenco também conta com John Lithgow (The crown), Chris Chalk (Gotham) e Justin Kirk (Vice).

Vale ressaltar que Tatiana Maslany interpretará She-Hulk, na nova série da Marvel pela Disney+, com gravações que iniciarão em breve.

A segunda temporada de Perry Mason não tem previsão de estreia.