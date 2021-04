Cara Delevingne compartilha foto antiga da avó com príncipe Philip

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A modelo e atriz Cara Delevingne surpreendeu os fãs nas redes sociais ao compartilhar uma foto da avó, Angela Delevingne, posando com o príncipe Philip. A imagem, compartilhada nos stories do Instagram, foi tirada há cerca de 80 anos, em Veneza, na Itália.

A irmã da atriz, Poppy Delevingne, também compartilhou a imagem fazendo uma pequena homenagem ao Duque de Edimburgo, que faleceu na última sexta-feira (9/4), aos 99 anos. De acordo com o jornal Page Six, a foto foi tirada apelo marido de Angela, Edward, com quem ela se casou no mesmo ano. Posteriormente, Philip foi apresentado a Elizabeth, que visitava a cidade do duque com os pais.

"Um príncipe Philip de 17 anos e minha avó em Veneza, 1938. Meus primos se lembram dela dizendo que, depois de conhecê-lo, ela pensou que ele seria um bom marido para alguém um dia. Como ela estava certa", escreveu Poppy na publicação, se referindo a rainha Elizabeth, com quem foi casado por mais de 73 anos.

Ainda de acordo com o jornal, o pai de Angela Delevingne era visconde e sua tia materna, madrasta da esposa de Lord Mountbatten, Edwina. Lord Mountbatten era tio do príncipe Philip. Angela morreu aos 102 anos, em 2005.