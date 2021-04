Lucy Liu interpreta vilã em 'Shazam! Fury of gods'

CB Correio Braziliense

Lucy Liu terá uma personagem vilanesca, 'Shazam! Fury of gods' - (crédito: Angela Weiss/ Divulgação)

A estrela de Elementary, Lucy Liu, vai integrar o elenco da adaptação da DC Comics Shazam! Fury of gods, segundo filme da franquia, atuando como a vilã Kalypso, irmã de Hespera, interpretada pela atriz britânica Helen Mirren.

Lucy Liu conhece bem as grandes franquias do cinema. Ela viu a carreira decolar depois do lançamento de As panteras, em 2000 e de as As panteras detonando. Estrelou no clássico de Quentin Tarantino, Kill Bill, e interpretou a voz da Víbora, em Kung Fu Panda, da Dreamworks Animations. Também participou do filme premiado pelo Oscar em 2003, o musical Chicago.

Em Shazam! Fury of gods, com estreia programada para 2 de junho de 2023, as personagens de Liu e Mirren são filhas do deus grego Atlas, que é uma das fontes de força de Shazam. Além da resistência de Atlas, Shazam tem o poder de Zeus, a força de Hércules, a sabedoria de Salomão, a velocidade de Mercúrio e a coragem de Aquiles.

Além de Lucy e Helen, outros atores do elenco de Shazam!, de 2019, vão retornar para atuar na sequência, incluindo Zachary Levi, como o Shazam!, e Asher Angel como o alter ego adolescente do protagonista, Billy Batson. David F. Sandberg volta a dirigir o filme, com roteiro de Henry Gayden.