Museu de Arte de Brasília será entregue em abril, após 14 anos fechado

RP Roberta Pinheiro

(crédito: JOEL RODRIGUES/Divulgação)

No dia em que comemora 61 anos, a capital federal vai ganhar de volta o Museu de Arte de Brasília (MAB). Fechado há 14 anos para reforma, o espaço está pronto e deve ser entregue à cidade em 21 de abril, de acordo com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec). Além do museu, a Concha Acústica, que passou por um processo de revitalização, também estará pronta.

Apesar de finalizado, o MAB não poderá receber visitas enquanto perdurarem as medidas restritivas de contenção ao avanço da covid-19 no DF, assim como outros equipamentos culturais geridos pela pasta. Inaugurado em 1961, o museu é um importante espaço para a arte e a cultura da cidade. Com um acervo de mais de mil obras, reúne trabalhos de artistas locais e nacionais, como Tarsila do Amaral. Na sexta-feira (9/4), as doze primeiras esculturas do catálogo foram levadas ao museu.

Museu de Arte de Brasília (foto: JOEL RODRIGUES/Divulgação)

Após a reforma, orçada em R$ 9 milhões, o espaço foi completamente adaptado à concepção museológica, com vãos mais espaçosos de exposição e salas para conservação e recuperação de obras. Além disso, a obra ainda permitiu que o museu atenda às necessidades de segurança e acessibilidade, com dois elevadores para cadeirantes.

A Concha Acústica, por sua vez, passou por um processo de manutenção e revitalização das áreas danificadas pela chuva. Ao todo, foram investidos R$ 184 mil.