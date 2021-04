De volta para Luziânia (e sem Fiuk): Thaís é a nova eliminada do BBB21

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A edição desta terça-feira (13/4) do Big Brother Brasil 21 foi dedicada a mais uma eliminação. Desta vez, quem foi a escolhida para sair do programa pelo público foi a cirurgiã-dentista Thaís, com 82,29% dos votos.



Com a decisão, ficam no jogo Fiuk e Arthur. Lembrando que Thaís foi indicada pelo líder Caio no último domingo e não teve chance de disputar a prova bate e volta. Em enquetes ao longo da semana, Thaís já era apontada como a eliminada da noite.

Histórico

A trajetória de Thaís foi marcada pela aproximação com o artista Fiuk (eles até trocaram beijos), pela forte amizade com Viih Tube, mas também pelo rótulo de “planta”. Sempre evitando se meter em brigas, ou até expor uma opinião mais contundente, a sister “pipocou” mais de uma vez no jogo da discórdia e seguia tentando agradar aos colegas de confinamento.

Nos últimos dias, entretanto, Thaís até trocou algumas farpas com Juliette, mas nada muito extremo. De qualquer forma, a estratégia a levou mais longe do que outras participantes que foram mais “ativas” no jogo.