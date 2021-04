BBB21: Thaís reflete sobre permanência na casa: "Faltou autoconfiança"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Globo)

Na manhã desta quarta-feira (14/4), Ana Maria Braga recebeu a cirurgiã-dentista Thaís no café da manhã do Mais você. A décima eliminada do Big Brother Brasil (BBB21), que saiu com 82,29% dos votos, falou sobre a permanência dentro da casa e refletiu sobre a saída, que acredita ter sido pela falta de posicionamento e autoconfiança no jogo.

"Estou digerindo a minha eliminação. Quero ver os vídeos para formar a minha opinião, mas digo que faltou autoconfiança e posicionamento para resolver questões. Não gostaria de estar vivendo esse e se eu tivesse falado, e se eu tivesse feito...", contou.

Questionada sobre o ciúmes de Juliette com Viih Tube, a goiana afirmou ser muito ciumenta e que precisa tratar esse sentimento. Ela brincou ainda dizendo para que terapeutas entrassem em contato com ela. Sobre Fiuk, a dentista confirmou ter atração por ele, mas que falou conversa entre os dois para decidir sobre a relação.

"Talvez se tivéssemos conversado mais desde o início poderia ter sido melhor. Eu imaginava o Fiuk diferente do que conheci, ele me ajudou, me aconselhou e o que eu sentia foi crescendo. Eu sentia que ele fugia, mas, ao mesmo tempo, não dava um ponto final na relação. Não olhei para nenhum outro homem da casa. Entrei no programa com a cabeça de que não me envolveria com ninguém, mas não aguento ficar sem beijar", refletiu.



Ela voltou ainda a falar sobre a autoconfiança: "Eu sou aquela Thaís que vocês viram. Quando entrei na casa e me deparei com tudo aquilo, eu recuei e criei uma capa protetora para me esconder. Preciso confiar mais em mim, pois me travei. E os ensinamentos que levo do programa são justamente desenvolver a autoconfiança e ser mais clara nos meus pensamentos."