BBB 21: Gilberto cria teoria sobre paredão falso e clima fica tenso em festa

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Tv Globo)

Na madrugada dessa quinta-feira (15/4), no Big Brother Brasil (BBB21), Gilberto falou com brothers sobre o paredão de terça-feira (13/4) ter sido falso. As especulações começaram quando o brother saiu da festa para observar a contagem mudar de 20 para 19 dias até a final.

Pocah se aproximou e o pernambucano revelou estar intrigado com falas de Tiago Leifert na noite em que Thaís foi eliminada.

"Tiago falou no discurso dele: 'Quem não ganha, não precisa responder. Há um paredão, o paredão vai responder quem não ganha'. Se ela tá no paredão falso... O resto não ganha. Ele não mente. Mesmo quando é paredão falso ele não mente, ele omite. Automaticamente, se ele falou que o público vai responder hoje quem não ganha, se for um paredão falso, você exclui metade da casa que não ganha", afirma Gil.



Pocah disse que não queria criar expectativas, mas pareceu se encher de esperança ao ver que as fotos de Thaís ainda estavam passando no telão e Gilberto confirmou: "Ela não saiu, não, porque senão já teria tirado o nome da Thaís daí".

Clima de tensão

O brother se reuniu com Fiuk, João Luiz e Camilla de Lucas e comentou sobre suas suspeitas. Viih Tube, que já tinha notado as imagens de Thaís, não gostou nada da atitude: "Falta de respeito com o Caio".

Juliette foi até Gilberto e pediu para que parasse de falar sobre suas teorias com os outros participantes. O pernambucano se defendeu dizendo que tinha ido apenas observar a contagem e Pocah apareceu.

"Mas e esse negócio de Thata? Se for ou se não for, a gente vai fazer o quê? Faça isso não bicho, deixa de doidice".

Gilberto revida que estava com Pocah quando o restante se aproximou. "Eu não chamei ninguém, o povo que foi chegando". "Sua nóia chamou o povo, porque ta todo mundo na nóia", concluiu a sister. O participante afirmou que a suspeita do paredão falso não era só dele

"Eu sei que você pensa, é de você, não é problema pensar, pense. Agora fique na sua, diga a uma ou duas pessoas, não fica moendo não, cada um pensa o que quiser cara", reagiu Juliette.

Nesta manhã (15/4), Gilberto comentou sobre seu estranhamento na noite anterior. "Nunca vi um conflito deixado de lado", disse ele, referindo-se à Arthur e Fiuk, que também disputavam a permanência na casa.