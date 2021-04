Boninho dá spoiler e anuncia última festa do líder: "quarta não tem mais"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O diretor do Big Brother Brasil (BBB), Boninho, deu mais um spoiler aos fãs do programa e avisou que na próxima semana não haverá mais festa do líder. No Instagram, ele compartilhou um vídeo com o desenho de um dummy balançando a cabeça com a voz do diretor.

"Tô prontinho aqui pra festa, mas não vou entrar hoje, não. Só vou entrar na próxima quarta que não tem mais festa do líder. Ih, caramba, acabei de dar um spoiler", afirmou. Na legenda da publicação ele confirmou que não entraria na casa durante a festa: "Festa do bbb #boninhodummy hoje não!!!".

Na semana passada, Boninho sugeriu entrar na casa vestido de dummy caso o público apoiasse. No Instagram, ele compartilhou uma foto com a hashtag #boninhodummy e escreveu: "se a galera quiser, eu vou".