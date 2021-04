Ludmilla faz festa para avó e é criticada por ter promovido aglomeração

CB Correio Braziliense

(crédito: Ygor Marques /Divulgação )

A cantora Ludmilla presenteou a avó, Vilma Salles, com uma festa de aniversário nesta quarta-feira (14/3). A comemoração dos 63 anos de Vilma, contou com show ao vivo e um banquete servido por garçons. A festa surpresa aconteceu em meio ao recorde de mortes diárias no Brasil devido a covid-19.

A cantora compartilhou em seu Instagram, algumas fotos e vídeos do evento. Nas imagens divulgadas pelo perfil no Twitter, Bora Conversar Politica, é possível notar que a mesa foi preparada para servir mais de dez pessoas.

AGLOMERAÇÃO



Com direito a garçons e mesa com dezena de lugares, a cantora @Ludmilla promove festa de aniversário para sua avó.

A comemoração foi pelos mais de 3 mil mortes por dia ou pela escassez de remédios para intubação? pic.twitter.com/TxbBlRXBtV — Bora Conversar Política (@BCPolitica) April 15, 2021

A comemoração não agradou todo mundo e não demorou muito para que criticas surgissem na internet.

alguém avise a senhora @Ludmilla que estamos em uma pandemia e fazer festinha com aglomeração não é legal com 3 mil pessoas morrendo diariamente



ter consciência e sensibilidade nesse momento é essencial l Um seguidor comenta que não dá para defender a atitude da funkeira

— davi do vigor (@digosemedo) April 15, 2021

E a Ludmilla fazendo aglomeração imensa pra comemorar o aniversário da vó? Assim não dá pra te defender, mana. — Filipe Souza (@filipedesouza) April 15, 2021

Um usuário relembrou que a cantora havia criticado as politicas de lockdown Após criticar o Lockdown, dizendo que todo serviço é essencial, Ludmilla faz uma festa familiar para o aniversário de sua avó com aglomeração. O que vocês acharam disso?https://t.co/xBNfPPVKNJ — Feluma (@fernandoluiiz) April 15, 2021

Em março deste ano, a cantora se envolveu em uma polemica onde havia publicado um texto em seu twitter que criticava o decreto de lockdown, pouco depois a publicação também foi apagada. A cantora se pronunciou dizendo que é a favor do decreto e que as pessoas haviam entendido errado.