Thales Bretas faz bela declaração a Paulo Gustavo e fala sobre esperança

VO Victória Olímpio

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, compartilhou na tarde desta quinta-feira (15/4) um texto falando sobre esperança e fazendo uma homenagem ao ator. No Instagram, ele publicou uma foto dos dois e confirmou ter esperança na recuperação: "Estamos cansados? Um pouco... mas com muita fé na recuperação e na comemoração dessa vitória!"

"Já admirava sua força e energia, mas agora estou impressionado, e cada vez mais apaixonado pela garra dessa pessoa tão incrível e iluminada! Não é à toa que toca tanto as pessoas!!! Ele realmente não é só cativante. É sobrenatural! É inacreditável! E a fé combina com ele. Sua força física, sua energia vital e as ajudas divinas somadas vão trazer ele de volta pra todos nós que ansiamos tanto por isso" escreveu Thales.

Ele falou ainda sobre a fase que estão vivendo e que tem fé para dias melhores: "Estamos vivenciando dias calmos, de estabilidade e pequenos progressos, que acalentam nossos corações já calejados. Peço que nunca percam a fé!!! Ela nos acalma, nos conforta, e nos prepara pras dificuldades e pros milagres, que existem e são possíveis! Eu acredito!"

Por fim, o marido do humorista falou sobre a comemoração que fará quando Paulo Gustavo puder voltar para casa: "E já preparei nossa comemoração pro dia de voltar pra casa! Agradeço a todos pelo carinho, aos profissionais de saúde pelos cuidados e às graças obtidas de outros planos!"