Gustavo Dudamel é o novo diretor musical da Ópera de Paris

CB Correio Braziliense

Dudamel será responsável por três apresentações por ano na Ópera de Paris - (crédito: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

A Ópera de Paris anunciou nesta sexta-feira (16/4) a contratação do venezuelano Gustavo Dudamel como novo diretor musical da instituição. Em 2017, Dudamel regeu a orquestra pela primeira vez com La Bohème, de Puccini. Agora o maestro retorna, a partir de agosto deste ano, substituindo o suíço Philippe Jordan.



Com 40 anos, o respeitado maestro permanece à frente da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, além de continuar sua colaboração com a Orquestra Simón Bolívar, pela qual tem um carinho especial por ser o primeiro lugar no qual se apresentou.

Na Ópera de Paris, Dudamel será responsável por três produções líricas e coreográficas por ano. De acordo com Alexar Neef, diretor geral da Ópera de Paris, o trabalho deve aumentar na segunda temporada.

Desde pequeno o venezuelano é considerado um prodígio musical. Tudo começou com o Sistema de Orquestras Infantis e Juvenis da Venezuela, no qual Gustavo assumiu a diretoria musical aos 17 anos. Em 2004, ele ganhou o primeiro concurso de regência, o Gustav Mahler, na Alemanha, o que o levou à Orquestra Sinfônica de Gotemburgo, na Suécia.

Com 28 anos, foi contratado como diretor musical em Los Angeles e, em 2012, ganhou um Grammy pela direção da Sinfonia nº 4. de Johannes Brahms. Também é o primeiro maestro a se apresentar durante o Superbowl e o primeiro regente venezuelano a ter uma estrela na calçada da fama, em Hollywood. Em 2013, Dudamel se apresentou em Brasília com a Orquestra Sinfônica Simon Bolívar.