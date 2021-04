Sextas Musicais traz Schubert e Britten com solistas de Brasília

CB Correio Braziliense

A violinista Lilian Raiol é a violinista convidada para o recital desta sexta - (crédito: Alessandra Cirqueira/Divulgação)

O recital Schubert-Britten é a atração desta sexta-feira (16/4) no evento on-line Sextas musicais, promovido pela Casa Thomas Jefferson. A apresentação abre a temporada de 2021 das Sextas musicais no mês em que Brasília comemora 61 anos. A Casa Thomas Jefferson realiza a série de concertos gratuitos desde 1987.

Com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do centro conhecido pelos cursos de inglês, o recital Schubert-Britten reunirá três representantes da região Norte, além de uma musicista brasiliense no palco do CTJ Hall. O programa do recital inclui as peças Erlkönig e Trio de cordas D581, de Schubert; Fantasy Quartet, do compositor Benjamin Britten, e o Quarteto com oboé, de Mozart.

Entre os artistas, estão a violinista amapaense Lilian Raiol, spalla da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), e o violeiro paraense Márcio da Costa, solista da OSTNCS. Os dois formaram, em 2020, duo Assai. Além deles, estará presente o oboísta paraense Moisés Pena, também integrante da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, e a violoncelista brasiliense Mirella Righini, ex-integrante da Orquestra Filarmônica de Goiás.

Desde o ano passado, a Casa Thomas Jefferson adaptou os eventos culturais para o formato on-line. Na próxima sexta-feira (23/4), o evento contará com a presença do Quarteto feminino mousikë, em homenagem tardia ao Dia Internacional da Mulher, pois o centro não realizou eventos no mês passado.