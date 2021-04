BBB21: Simone e Simaria se apresentam na festa desta sexta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Leandro Franco/Divulgação)

A noite desta sexta-feira (16/4) será de sertanejo na casa mais vigiada do Brasil. A dupla Simone e Simaria é a responsável por agitar a festa do Big brother Brasil 21.

Esse momento é todo nosso! Hoje invadiremos o Big dos Bigs para um super show! Foi Pa Pum e Simone e Simaria entrou no @bbb ! @TVGlobo @jbboninho #SimoneeSimariaNoBBB pic.twitter.com/zLBUtAMdoS — Simone e Simaria (@SimoneeSimaria) April 16, 2021





“Estamos ansiosas demais para a noite de hoje. É uma alegria imensa poder levar a nossa música ao público e, também, aos brothers que tanto nos entretém e nos fazem companhia, ao longo desse período de pandemia” diz Simone, fã assumida do reality, em material enviado à imprensa.



Esta será a segunda vez das irmãs no programa. Em 2017, eles também se apresentaram para os brothers. “Estamos prontas para agitar tudo nessa casa, vamos descer até o chão e levar muita diversão para todos vocês. Se preparem, arrastem o sofá que a noite vai ser animada”, anunciou Simaria.



Além de clássicos do sertanejo, a dupla promete um repertório de grandes sucessos, entre eles Foi pá pum, Regime fechado e Loka.