Mads Mikkelsen vai atuar em 'Indiana Jones 5'

CB Correio Braziliense

(crédito: JEFF PACHOUD/AFP)

O ator Mads Mikkelsen fará parte do elenco de Indiana Jones 5, estrelando ao lado de Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge, no último longa da franquia, com lançamento previsto para 29 de julho de 2022. Detalhes do enredo ainda não foram anunciados e não se sabe quem Mikkelsen vai interpretar no filme. As informações são da Variety.

Mikkelsen é familiarizado com franquias famosas do cinema, estando presente nos créditos de 007 - Casino royale, Rogue one: uma história star wars e Doctor Strange, da Marvel. Futuramente, Mikkelsen ainda vai aparecer em Animais fantásticos e onde habitam 3, substituindo Johnny Depp no papel do mago das trevas Gellert Grindelwald. Druk - mais uma rodada, o filme mais recente, foi indicado ao Oscar nas categorias de Melhor filme estrangeiro e Melhor diretor.

Indiana Jones

Steven Spielberg, que dirigiu os quatro filmes anteriores, incluindo o mais recente O reino da caveira de cristal, de 2008, vai dar lugar a James Mangold na direção da última parcela da franquia. Ainda assim, Spielberg estará envolvido na produção do longa, juntando-se ao time de produtores que tem Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Harrison Ford, 78 anos, volta com o papel icônico do protagonista arqueólogo aventureiro, que interpreta desde o primeiro filme, lançado em 1981.

Os três primeiros longas do Indiana Jones foram um sucesso de bilheteria. Os caçadores da arca perdida, Templo da perdição (1984) e Última cruzada (1989) arrecadaram mais de U$ 2 bilhões em todo o mundo. O mais recente também não ficou para trás, com arrecadação de U$ 790 milhões em bilheteria.