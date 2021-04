Reina Hardesty é confirmada no elenco da série derivada de 'The boys'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Mais um nome integra o elenco do spin-off de The boys. A atriz Reina Hardesty foi confirmada e teve a contratação oficializada pela Amazon Studios, de acordo com a revista Variety. Reina é conhecida pelo papel de Bruxa do Tempo em Arrowverse.

Além de Reina, outros nomes haviam sido confirmados no elenco da série, como Lizzie Broadway (Bones), Jaz Sinclair (O mundo sombrio de Sabrina), Shane Paul McGhie (After: Depois da verdade), Maddie Phillips (Caçadoras de recompensa) e Aimee Carrero (Amor com data marcada).

O spin-off, produzido pela Amazon Prime Vídeo, será sobre uma faculdade para super-heróis no mesmo universo dos personagens heroicos de The boys. A história promete tratar de problemas mais jovens e escolares, mas sem deixar de lado o tom irreverente da série original. Craig Rosenberg é o roteirista e showrunner do spin-off. Ele também assume o cargo de produtor executivo ao lado de nomes como Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg. A produção não tem previsão de estreia.

A série original conta a história de um grupo de vigilantes que tenta acabar com um grupo corrupto de super-heróis, inspirada na história em quadrinhos homônima. A terceira temporada deve ser lançada no final de 2021.