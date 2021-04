BBB21: Camilla de Lucas vence prova e é o anjo autoimune da semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globo)

Camilla de Lucas venceu a prova deste sábado, (17/4), e é o novo anjo da semana no BBB21. A prova teve a participação dos nove brothers confinados, mas a influencer levou a melhor na disputa. Lembrando que, nesta semana, o anjo é autoimune, ou seja, em vez de salvar alguém da berlinda é Camilla quem sai ilesa da votação de domingo (18/4).

Os participantes tiveram que procurar no circuito os cinco esmaltes que apareciam no telão e montar o gabarito. Cada acerto valia 1 ponto. Vencia a prova quem fizesse o maior número de pontos.

Diferente das outras semanas, desta vez, o anjo deveria colocar três pessoas no castigo do Monstro. A influenciadora escolheu Caio, Gilberto e Arthur para a dinâmica. O trio perde 300 estalecas cada e, no domingo, 18/04, um deles será indicado direto ao Paredão pela líder da semana, Viih Tube. Arthur estava no VIP e foi para a Xepa.

Dinâmica da semana

A formação do paredão desta semana será um pouco diferente. Começando pelo sábado (17/4): o anjo será autoimune - lembrando que este é o último anjo da edição — e o ganhador indicará três monstros. No domingo (18/4), o líder vai indicar duas pessoas, uma que ele quiser e outra dos três monstros. Os dois não jogam a prova bate e volta. A casa terá direito a dois votos de cada participante no confessionário, sendo que eles não poderão ser repetidos.