Espaço Cultural T-Bone traz de volta a Segunda Cultural em versão on-line

(crédito: Karina Gama)

Depois de mais de um ano fechado, o Espaço Cultural T-Bone volta com a Segunda Cultural de forma online. A programação conta com saraus de música e poesia, exposições de artes visuais e apresentações teatrais. O evento que começou no início de abril se estende até junho com uma programação quinzenal exibida no canal oficial do Espaço Cultural no YouTube, a partir das 20h.

A Segunda Cultural marca a volta das atividades no Espaço Cultural T-Bone, que esteve fechado devido a pandemia da covid-19. Criado pelo açougueiro Luiz Amorim, responsável por outros projetos importantes como a Biblioteca Popular, a Noite Cultural T-Bone e a Bienal do B, o Espaço Cultural teve que se reinventar e agora aposta em eventos on-line e gratuitos.

A Segunda Cultural on-line foi a forma encontrada para continuar com as atividades, como um ato de união e resistência. Ao todo, serão nove dias de programação, exibidos a cada 15 dias no canal da T-Bone no Youtube. Nesta segunda (19/4), o evento será dedicado às culturas dos povos indígenas, uma maneira de celebrar o Dia do Índio, comemorado neste 19 de abril

Confira a programação completa:

19/04 – Homenagem ao Dia do Índio

Música: Canto do Rojão - Kariri-Xocó - grupo indígena Moyrà do DF

O rojão kariri-xocó é a sincronia de vozes, histórias, relatos e melodia do povo Kariri-Xocó e antepassados, sons do vento e da natureza, cultura e sabedoria passada pelos ancestrais e antepassados.

Dança - Toré – Kariri-Xocó – grupo indígena Moyrà do DF

Ritual sagrado no qual os participantes entoam cânticos tradicionais e ancestrais para se integrarem com as forças da natureza.

Exposição - Paulo Andrade

Nascido em Minas Gerais, estudou na Escola de Belas Artes da UFRJ e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Participou do 43º Salão de Arte Contemporânea do Paraná, do Núcleo de Arte Postal da Bienal de São Paulo e do I Salão de Arte Moderna de Brasília.

Sarau Poético com Marcos Fabrício e Rego Junior

Marcos Fabrício Lopes é graduado em Letras pela Universidade de Brasília, Doutor e Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. É integrante da AVÁ e já publicou nove livros de poesias.

Rêgo Júnior, maranhense de São Luís, radicado em Brasília desde 1997, é membro fundador do grupo Poeme-se e ministra oficinas na arte de declamação e contação de histórias.

Serviço

Segunda Cultural On-line - Espaço T-Bone Cultural

Canal T-Bone Cultural, no YouTube. Até junho, quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, às 20h. Gratuito. Livre.