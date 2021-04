'This is us': quinta temporada terá dois episódios a menos

CB Correio Braziliense

A quinta temporada de 'This is us' terá episódios a menos - (crédito: Fox / Divulgação)



A pandemia da covid-19 impactou várias produções audiovisuais. Com a série This is us não foi diferente, a quinta temporada terá ao todo 16 episódios, dois a menos do que o costume, de acordo com a revista norte-americana Entertainment Weekly.

Outras séries também tiveram que fazer alterações no calendário de programações por conta de imposições feitas pelas autoridades norte-americanas para garantir a segurança nos sets de gravação. No caso de This is us, a produção está em um novo período de hiato de quatro semanas com o objetivo de reservar episódios para terminar a temporada. Além disso, a estreia do último episódio, em 25 de maio, será em um horário diferente, às 22 horas, pois o programa The voice estará ao vivo na mesma data.

Ainda não foi confirmado se a próxima temporada da série terá dois episódios extras para compensar o menor número da quinta. Em 2019, o canal estadunidense NBC encomendou mais três temporadas, com 18 episódios cada. No Brasil, é possível assistir ao seriado pelo canal Fox Premium e pela plataforma Amazon Prime Video.

This is us, criada por Dan Fogelman, acompanha a história de uma família em diversas partes do tempo. A quinta temporada da série aborda o contexto da pandemia da covid-19. O elenco conta com nomes como Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Hartley e Sterling K. Brown.