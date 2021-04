Fãs se reúnem no prédio de Roberto Carlos, mas cantor pede respeito ao isolamento

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor e compositor Roberto Carlos, um dos mais populares do país, precisou pedir aos fãs, nesta segunda-feira (19/4), que não fiquem no prédio como de costume, para comemorar o dia de hoje, data em que o músico completa 80 anos. Nas redes sociais, uma nota foi publicada alertando sobre a aglomeração que estava acontecendo no prédio do artista, no Rio de Janeiro.

"Conforme foi amplamente divulgado, Roberto Carlos pede que as pessoas que se encontram em frente a seu prédio retornem para suas casas", anunciou a nota publicada no Instagram. A equipe do artista informou ainda sobre as orientações necessárias para conter a disseminação da covid-19: "Seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), ele não pode prestigiar aglomerações, por isso, não aparecerá na varanda como de costume".

Apesar de agradecer o carinho, o artista, que também teve sucesso na televisão brasileira, afirmou que a decisão seria para um bem comum: "Roberto Carlos insiste que essa atitude é para o bem comum e manda um beijo carinhoso a todos".

O artista já havia compartilhado na rede que não apareceria para cumprimentar os fãs, como costuma fazer: "Atendendo às diretrizes da OMS (Organização Mundial de Saúde) no que diz respeito a aglomerações e em respeito à grave situação que vivemos, Roberto Carlos não aparecerá na varanda como é de costume nesta data".



O músico aproveitou para falar sobre a importância das medidas de segurança e da vacina contra covid-19: "Ele pede que ninguém vá até a porta de seu apartamento, que, sempre que possível, todos permaneçam em suas casas, em isolamento social até que seja seguro retornarmos à rotina. A vacina é o único caminho hoje. Roberto Carlos, já recebeu sua vacina. Vacine-se também, assim que esteja disponível para você!"