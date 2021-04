Atriz Eva Wilma é internada na UTI por problemas cardíacos e renais

RN Ronayre Nunes

(crédito: João Caldas/Divulgação)

A atriz Eva Wilma, 87 anos, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A razão é a realização de "tratamento para problemas cardíacos e renais". Segundo boletim médico desta segunda-feira (19/4), Eva está com evolução estável e respirando espontaneamente.



Ainda segundo o breve comunicado — assinado pelos médicos Dr. Cláudio Cirenza, cardiologista, e Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Médico e de Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein —, Eva havia dado entrada no hospital ainda na última quinta-feira (15/4). "A senhora Eva Wilma Buckup encontra-se internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril para tratamento de problemas cardíacos e renais. A paciente, que tem uma evolução estável, está na UTI, em consciência e respirando espontaneamente", indica a nota.

Importante lembrar que a atriz já havia sido hospitalizada este ano para tratar de uma pneumonia, também em São Paulo.