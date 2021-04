Bandas de reggae lançam música em homenagem ao aniversário de Brasília

NG Naum Giló*

(crédito: Cerrado Reggae)

Várias bandas e artistas do cenário do reggae de Brasília se uniram para lançar a música Vai passar, canção que promete levar uma mensagem de fé e esperança em meio à pandemia da covid-19. A música estará disponível a partir de 21 de abril, aniversário da cidade, no Spotify e nos canais do YouTube no Instagram do Reggae Brasília.



Tudo começou em outubro de 2020, quando o festival Cerrado Reggae reuniu bandas do segmento para se apresentaram no estádio Mané Garrincha, em formato de drive show. "O festival foi um marco no cenário do reggae na capital. Misturamos bandas novas com bandas com mais tempo de estrada e foi um sucesso. Os ingressos esgotaram no mesmo dia de abertura das vendas", conta Edilson Araújo, idealizador do festival, que teve a presença de mais de 370 carros no estádio.

Depois do sucesso do Cerrado Reggae, Araújo decidiu que aquela união entre bandas e artistas não poderia acabar ali. Foi quando surgiu a ideia de fazer uma música com a contribuição criativa de todos. Vai passar conta com a participação de 14 artistas do reggae de Brasília. "Cada um escreveu um pedaço da música e construímos a canção juntos, com a mensagem de amor esperança em tempos tão difíceis", explica.

Além da participação de integrantes de bancas como Alínea 11, do qual Edilson é vocalista, Marrul, Tijolada reggae, Umarrais e Brasil Riddim, a música tem a contribuição do guitarrista Kiko Peres, do Natiruts.

Vai passar também vai ter um clipe para divulgação, produzido pela 007 Comunicação, que topou fazer o trabalho de graça. O vídeo vai estar disponível no canal do Reggae Brasília no YouTube, no mesmo dia de lançamento da música. "É um presente de aniversário para Brasília, cidade que ainda tem poucos espaços voltados para o nosso gênero musical, que até hoje sofre discriminação", avalia Edilson.

Lançamento da canção Vai passar



Coletivo de bandas e artistas de reggae de Brasília. disponível a partir de 21 de abril, no Spotify, Instagram do Cerrado Reggae e no canal no YouTube do Reggae Brasília.