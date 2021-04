Fiuk vira meme após citar questão financeira para permanência no BBB21

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Uma frase de Fiuk virou meme nas redes sociais após o cantor defender a permanência no Big Brother Brasil (BBB21). O brother, que foi ao paredão novamente junto com Gilberto e Viih Tube, falou que um dos motivos que gostaria de permanecer na casa era devido questões financeiras.

"Mais uma vez aqui no Paredão. É muito difícil passar por isso de novo, seguido. É o maior desafio da minha vida. Preciso muito ficar aqui. Em questão financeira, por tudo. Preciso muito ficar, é meu sonho ficar aqui. Peço do fundo do meu coração pra todo mundo votar de novo e me ajudar. Quero muito ficar até onde der", falou o brother nos 30 segundos disponibilizados para tentar convencer o público.

Nas redes sociais, os espectadores não perderam a oportunidade de brincar sobre a situação e também se surpreenderam com o filho de Fábio Jr. No twitter, os internautas brincaram ainda sobre o cantor ter sido deserdado, que só assim precisaria permanecer na casa por questões financeiras.

queria passar por dificuldades financeiras como o fiuk #BBB21 pic.twitter.com/6nG30MCyQ4 — fofoqueiro fanfiqueiro (@caiofernandx) April 23, 2021

Se Fiuk tem uma questão financeira eu tenho um questionário inteiro — Alexandre (@Iexandre) April 23, 2021

ueee fiuk com problemas financeiros? o pai dele não é milionário? não pode dá mil reais pra ele por mês? — thali uchis (madrinha) (@semrote) April 23, 2021

Tiago: "Fiuk, seus 30 segundos."



Fiuk: "????Por???? Tiagão???? preciso???? ficar?? no????BBB ????por ????situação ????financeira.????????"



Filho do Fábio Jr tá pobre kkkkkkkkkkkk #BBB21 pic.twitter.com/Q7k7Hmlvvn — luiss comenta/rt ?????? (@luiscomentaaa) April 23, 2021

O Fiuk falando que precisa ficar no #BBB21 por questão FINANCEIRA? Será que ele foi deserdado pelo Fábio Junior? O maluco tem uma coleção de carros! pic.twitter.com/Q0zZbsvVZX — twitch.tv/guigoakirah ????? (@guigoakirah) April 23, 2021

O Fiuk falando que precisa ficar no #BBB21 por questão FINANCEIRA? Será que ele foi deserdado pelo Fábio Junior? O maluco tem uma coleção de carros! pic.twitter.com/Q0zZbsvVZX — twitch.tv/guigoakirah ????? (@guigoakirah) April 23, 2021