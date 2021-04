Sessão da Tarde: ‘A teoria de tudo’ é exibido nesta sexta-feira (23)

CB Correio Braziliense

Eddie Redmayne interpreta Stephen Hawking no longa 'A teoria de tudo' - (crédito: Universal Pictures/Divulgação)

O filme A teoria de tudo, exibido na Sessão da tarde desta sexta-feira (23/4), conta a história do físico Stephen Hawking. Aos 21 anos, Hawking foi diagnosticado com uma doença rara neurodegenerativa progressiva que atinge o sistema nervoso, o que fez com que os médicos acreditassem que ele teria apenas mais dois anos de vida. No entanto, isso não impediu que se tornasse um dos maiores cientistas da atualidade.

Além de narrar a batalha do físico contra a doença, a produção mostra a trajetória acadêmica e profissional de Hawking e retrata o romance dele com a aluna de Cambridge e futura esposa, Jane Wilde.

O longa-metragem foi indicado a cinco categorias no Oscar de 2015, garantindo o prêmio de Melhor ator para o protagonista Eddie Redmayne.