Regravação de 'Fearless', da cantora Taylor Swift quebra recorde

A regravação foi feita como uma represália ao ex-empresário da cantora - (crédito: Divulgação)

O último lançamento de Taylor Swift bateu recordes que nem mesmo a própria cantora imaginava. Depois Folklore e Evermore, lançados em julho e dezembro de 2020, a nova versão de Fearless (Taylor’s Version) chegou ao número 1 da Billboard 200.

Com 291 mil cópias vendidas, o álbum tornou-se a maior estreia na primeira semana em qualquer álbum country nos últimos seis anos.

Com seu mais novo sucesso, a cantora tem nove álbuns nº1 na Billboard, mesmo número de Madonna. Na lista também estão Barba Streisand (11 álbuns), Jay- Z (14 álbuns) e The Beatles (19 álbuns).

Inicialmente lançado em 2008, o álbum ficou no topo da Billboard 200 por 11 semanas, tornou-se o álbum mais vendido em 2009 e ganhou o Álbum do Ano no Grammys, no Country Music Association Awards e no Academy of Country Music Awards.

Fearless (Taylor’s Version) foi regravado como forma de represália ao antigo empresário da cantora, Scooter Braun, que adquiriu os direitos dos seis primeiros discos da cantora ao comprar a Big Machine Records.

Em resposta ao sucesso, Taylor postou em sua conta do Instagram um vídeo com a legenda: "Estão dizendo que Fearless é o maior álbum de country em sua primeira semana nos últimos seis e o maior lançamento de 2021 até agora. Honestamente? Como? De onde tenho tanta sorte?".