Brasileiros estão em nova versão de 'Cry about it later', de Katy Perry

Luisa Sonza faz participação especial no novo remix - (crédito: reprodução )

Katy Perry lançou na sexta-feira (23/4), uma nova versão da música Cry about it later, do álbum Smile, lançado em agosto de 2020. A versão de 2021 conta com a participação especial da cantora Luísa Sonza e od DJ e produtor Bruno Martini.

A versão original da música foi composta por Noonie BAO, Sasha Sloan e Oscar Holter e a intenção da cantora norte-americana era deixar com um pegada mais eletrônica.

Luisa Sonza e Bruno Martini, que já têm trabalhos em comum, ficaram muito felizes em poder trabalhar ao lado de Katy Perry e colocar em evidência artistas brasileiros. Na nova versão, Sonza canta trechos em inglês ao lado de Katy.

Em poucas horas após o lançamento, o novo remix, que está disponível nas plataformas digitais, teve mais de 200 mil visualizações no YouTube.