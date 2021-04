'Bacurau' perde e 'Nomadland' domina o Independent Spirit Awards

CB Correio Braziliense

Chloe Zhao, de 'Nomadland', viu o filme receber prêmios em várias categorias - (crédito: AFP Photo/Film Independent)

Último prêmio da temporada pré-Oscar, o Independent Spirit Awards anunciou os vencedores da edição de 2021. A premiação foi dominada por Nomadland, que venceu Melhor filme, Melhor direção com Chloe Zhao, Melhor edição e Melhor fotografia. O Brasil não saiu vitorioso. Bacurau concorria a Melhor filme internacional, mas perdeu para Quo Vadis, Aida?, longa bósnio que concorre ao Oscar.

Além de Nomadland, outro destaque foi Som do silêncio, que levou três prêmios importantes: Melhor ator com Riz Ahmed, Melhor ator coadjuvante com Paul Raci e Melhor direção de estreante com Darius Marder. Ainda em atuação, Carey Mulligan venceu Melhor atriz pelo papel interpretado em Bela vingança e Yuh-Jung Youn ganhou a categoria de atriz coadjuvante por Minari.

Nas categorias de seriados, I may destroy you venceu o prêmio principal de Melhor nova série, enquanto Nada ortodoxa dominou atuação, levando Melhor atriz e Melhor ator, com respectivamente Shira Haas e Amit Rahav.

O prêmio celebra, desta vez de forma remota, o cinema e séries independentes, com foco principalmente nas produções norte-americanas e de língua inglesa. As produções que concorrem precisam ser independentes, ou seja, sem auxílio financeiro de grandes estúdios. A premiação é distribuída desde 1984 e, geralmente, é a última a ser anunciada antes do Oscar, assim como foi este ano.

Vencedores do Independent Spirit Awards

Melhor filme: Nomadland

Melhor direção: Chloé Zhao - Nomadland

Melhor atriz: Carey Mulligan - Bela vingança

Melhor ator: Riz Ahmed - O Som do silêncio

Melhor atriz coadjuvante: Yuh-jung Youn - Minari

Melhor ator coadjuvante: Paul Raci - O Som do silêncio

Melhor roteiro: Bela vingança

Melhor fotografia: Nomadland

Melhor montagem: Nomadland

Melhor filme de estreia: Darius Marder - O Som do silêncio

Melhor roteiro de estreia: Andy Siara - Palm springs

Melhor filme internacional: Quo vadis, Aida? (Bósnia)

Melhor documentário: Crip camp: Revolução pela inclusão

Melhor nova série de TV: I may destroy you

Melhor atriz em nova série de TV: Shira Haas - Nada ortodoxa

Melhor ator em nova série de TV: Amit Rahav - Nada ortodoxa

Melhor elenco em série de TV: I may destroy you

Melhor série documental: Immigration nation

Prêmio Robert Altman (melhor elenco em filme): Uma noite em Miami

Prêmio John Cassavetes (filme feito com menos de US$ 500 mil): Residue

Melhor revelação (Someone to Watch Award): Ekwa Msangi - Farewell amor